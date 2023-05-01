ВРП відсторонила суддю з Рівненщини, який обіцяв закрити справу за понад тисячу доларів



Там зазначили, що відсторонення буде діяти у межах строку досудового розслідування — до 4 червня.

Раніше, 4 квітня, САП та Національне антикорупційне бюро (НАБУ)

Слідство встановило, що за ці гроші суддя обіцяв закрити адміністративну справу, яка перебувала у нього на розгляді. Вона стосувалася громадянина, який керував транспортним засобом напідпитку (ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення України).

Детективи НАБУ за сприяння поліції викрили суддю та адвоката-посередника одразу після отримання ними обумовлених коштів.

Дії судді кваліфікували за ч. 3 Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).Там зазначили, що відсторонення буде діяти у межах строку досудового розслідування — до 4 червня.Раніше, 4 квітня, САП та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру судді з Рівненщини та адвокату-посереднику, яких викрили на одержанні 1100 доларів неправомірної вигоди.Слідство встановило, що за ці гроші суддя обіцяв закрити адміністративну справу, яка перебувала у нього на розгляді. Вона стосувалася громадянина, який керував транспортним засобом напідпитку (ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення України).Детективи НАБУ за сприяння поліції викрили суддю та адвоката-посередника одразу після отримання ними обумовлених коштів.Дії судді кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення терміном від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Адвокату інкримінували Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення терміном від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.Адвокату інкримінували ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує таке ж покарання, як і судді. та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує таке ж покарання, як і судді.

Вища рада правосуддя 1 травня відсторонила суддю одного з райсудів Рівненської області від здійснення правосуддя. За посередництва адвоката він отримав хабар у 1100 доларів США за закриття адміністративної справи. Раніше йому оголосили підозру.