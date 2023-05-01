ВРП відсторонила суддю з Рівненщини, який обіцяв закрити справу за понад тисячу доларів

Там зазначили, що відсторонення буде діяти у межах строку досудового розслідування — до 4 червня.
Раніше, 4 квітня, САП та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру судді з Рівненщини та адвокату-посереднику, яких викрили на одержанні 1100 доларів неправомірної вигоди.
Слідство встановило, що за ці гроші суддя обіцяв закрити адміністративну справу, яка перебувала у нього на розгляді. Вона стосувалася громадянина, який керував транспортним засобом напідпитку (ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення України).
Детективи НАБУ за сприяння поліції викрили суддю та адвоката-посередника одразу після отримання ними обумовлених коштів.
Дії судді кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення терміном від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.
Адвокату інкримінували ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує таке ж покарання, як і судді.