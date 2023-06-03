Пенсія з інвалідності: скільки нарахують українцям в червні

Як розраховується пенсія з інвалідностіРозмір "страхової" пенсії за інвалідністю із солідарної системи обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком. А також залежно від групи інвалідності.
Особи з інвалідністю отримають:
- І групи – 100% пенсії за віком;
- II групи – 90% пенсії за віком;
- III групи – 50% пенсії за віком.
Яка мінімальна сума пенсії
- Для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень.
- Для осіб, які не працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень.
- Для осіб, які працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.
Яку пенсію отримають військовіКонкретний розмір пенсії з інвалідності для військовослужбовців залежить від 2 факторів:
- розміру грошового забезпечення конкретної особи;
- причини інвалідності.
- І група – 100% сум грошового забезпечення;
- II група – 80% сум грошового забезпечення;
- III група – 60% сум грошового забезпечення.
- І група – 70% сум грошового забезпечення;
- II група – 60% сум грошового забезпечення;
- III група – 40% сум грошового забезпечення.
Станом на червень, пенсійна виплата для таких людей не може бути меншою за:
- І група – 13 604,5 гривні (650% ПМ);
- II група – 10 988,25 гривні (525% ПМ);
- III група – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
Яка пенсія передбачена для "чорнобильців"Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Вона складає:
- для І групи – 6 840 гривень;
- для ІІ групи – 5 472 гривні;
- для III групи – 4 218 гривень;
- для дітей з інвалідністю – 4 218 гривень.
- для І групи передбачена виплата у 100%, що дорівнює 13 376,21 гривні;
- для ІІ групи – 80%, 10 700,97 гривні;
- для ІІІ групи – 60%, 8 025,73 гривні.