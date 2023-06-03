Рівне:

Створення та просування сайтів

Пенсія з інвалідності: скільки нарахують українцям в червні

Актуально 03-чер, 2023, 09:369 prov 0

Як розраховується пенсія з інвалідності

Розмір "страхової" пенсії за інвалідністю із солідарної системи обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком. А також залежно від групи інвалідності.
Особи з інвалідністю отримають:
  • І групи – 100% пенсії за віком;
  • II групи – 90% пенсії за віком;
  • III групи – 50% пенсії за віком.

Яка мінімальна сума пенсії

  • Для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень.
  • Для осіб, які не працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень.
  • Для осіб, які працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.

Яку пенсію отримають військові

Конкретний розмір пенсії з інвалідності для військовослужбовців залежить від 2 факторів:
  • розміру грошового забезпечення конкретної особи;
  • причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірі:
  • І група – 100% сум грошового забезпечення;
  • II група – 80% сум грошового забезпечення;
  • III група – 60% сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірі:
  • І група – 70% сум грошового забезпечення;
  • II група – 60% сум грошового забезпечення;
  • III група – 40% сум грошового забезпечення.
При цьому існує мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Він розраховується на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Нині ця сума складає 2 093 гривні.
Станом на червень, пенсійна виплата для таких людей не може бути меншою за:
  • І група – 13 604,5 гривні (650% ПМ);
  • II група – 10 988,25 гривні (525% ПМ);
  • III група – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Яка пенсія передбачена для "чорнобильців"

Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Вона складає:
  • для І групи – 6 840 гривень;
  • для ІІ групи – 5 472 гривні;
  • для III групи – 4 218 гривень;
  • для дітей з інвалідністю – 4 218 гривень.
Мінімальний же розмір пенсії для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи обчислюється на основі середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 1 березня цей показник складав 13 376,21 гривні. Відповідно:
  • для І групи передбачена виплата у 100%, що дорівнює 13 376,21 гривні;
  • для ІІ групи – 80%, 10 700,97 гривні;
  • для ІІІ групи – 60%, 8 025,73 гривні.
Джерело.
Схожі новини
Про розмір пенсій інвалідам Чорнобиля
Актуально

Про розмір пенсій інвалідам Чорнобиля

Третині пенсіонерів підвищили пенсії
Актуально

Третині пенсіонерів підвищили пенсії

Підвищені виплати пенсіонери отримають вже в травні
Актуально

Підвищені виплати пенсіонери отримають вже в травні

Перерахунок пенсій. Що слід знати?
Актуально

Перерахунок пенсій. Що слід знати?

Пенсії збільшились
Актуально

Пенсії збільшились

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору