Пенсія з інвалідності: скільки нарахують українцям в червні

Як розраховується пенсія з інвалідності

І групи – 100% пенсії за віком;

II групи – 90% пенсії за віком;

III групи – 50% пенсії за віком.

Яка мінімальна сума пенсії

Для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень.

Для осіб, які не працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень.

Для осіб, які працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.

Яку пенсію отримають військові

розміру грошового забезпечення конкретної особи;

причини інвалідності.

І група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

І група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Зверніть увагу! Українські пенсіонери, нагороджені військовими орденами та медалями, мають право на суттєву доплату до пенсії. У декого її розмір може перевищувати 800 гривень.

І група – 13 604,5 гривні (650% ПМ);

II група – 10 988,25 гривні (525% ПМ);

III група – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Яка пенсія передбачена для "чорнобильців"

для І групи – 6 840 гривень;

для ІІ групи – 5 472 гривні;

для III групи – 4 218 гривень;

для дітей з інвалідністю – 4 218 гривень.

Важливо! У 2023 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб в Україні складає 2 093 гривні. Такою ж є мінімальна пенсія, яка прив'язана до прожиткового мінімуму й становить 100% від нього.

для І групи передбачена виплата у 100%, що дорівнює 13 376,21 гривні;

для ІІ групи – 80%, 10 700,97 гривні;

для ІІІ групи – 60%, 8 025,73 гривні.

Розмір "страхової" пенсії за інвалідністю із солідарної системи обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком. А також залежно від групи інвалідності.Конкретний розмір пенсії з інвалідності для військовослужбовців залежить від 2 факторів:При цьому існує мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Він розраховується на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Нині ця сума складає 2 093 гривні.Станом на червень, пенсійна виплата для таких людей не може бути меншою за:Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Вона складає:Мінімальний же розмір пенсії для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи обчислюється на основі середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 1 березня цей показник складав 13 376,21 гривні. Відповідно: