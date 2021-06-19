Перерахунок пенсій. Що слід знати?

Актуально 25-июн, 2021, 09:019 prov 193

За підрахунками Пенсійного фонду, зараз в Україні проживає 11,1 мільйонів пенсіонерів. Понад 2,7 мільйони з них все ще працюють. Від виду пенсії – за віком, стажем, станом здоров’я – залежить розмір державних виплат та їхній перегляд. Цього року частина пенсіонерів вже отримали перерахунок пенсій, ще частині обіцяють зробити це з липня. Як загалом відбувається індексація і кому чекати надбавки найближчим часом, дізнавались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Етапи індексації

У 2021 році уряд запланував кілька хвиль індексації пенсійних виплат. Перша відбулась 1 березня. Тоді перерахунок охопив майже 8 мільйонів українців. За інформацією Міністерства соціальної політики, у середньому українські пенсіонери почали отримувати на 308 грн більше. Зокрема, були перераховані пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років, у зв’язку з втратою годувальника, розрахунок яких проведено від заробітку особи. Також зросла державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, ветеранам війни та членам їхніх сімей, жертвам нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Наступне підвищення відбулось 1 квітня. Пенсійний фонд провів перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють, з урахуванням зарплати в період роботи на пенсії і набутого страхового стажу. Загалом додаток до пенсії отримали понад 313 тис. українців. Середній розмір надбавки становив 193 грн. Як зауважують у Пенсійному фонді, підвищені пенсії мали виплатити вже у червні разом з доплатою за квітень і травень.

Важливо знати, що перерахунок пенсій здійснюється автоматично, без звернення до Пенсійного фонду. Однак за заявою людини розмір пенсії може бути переглянутий у будь-який час.

«Перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться щорічно з 1 квітня. Для цього враховується останній період роботи особи за лютий місяць включно. Це зроблено спеціально для того, щоб людям не треба було йти до Пенсійного фонду. Але пенсіонер може і сам звернутися до Фонду для перерахунку виплати, як тільки у нього закінчується черговий 2-річний період роботи. Тобто якщо у людини цей період закінчується у вересні, то вже в жовтні вона може самостійно звернутися до ПФУ для перерахунку пенсії. І такий перерахунок буде проведений з моменту звернення до органів Фонду з відповідною заявою», – пояснює радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Доплата у липні і подальші підвищення

Цьогорічна кампанія з індексації пенсій має поновитися вже у липні. Підвищити виплати планують для 1 мільйона пенсіонерів. Зросте мінімальна пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж, розміри надбавок і доплат. Зокрема, надбавку мають отримати українці, яким пенсія була призначена у 2018-2020 роках. Доплата вводиться через те, що ці пенсіонери не підпадають під щорічну індексацію у березні. Середній розмір має скласти 100 грн. Також з 1 липня має бути проведено підвищення мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Важливо знати, що з 1 липня також зросте прожитковий мінімум. Для осіб, які втратили працездатність, саме цей показник є базою для розрахунку пенсії. Тож мінімальна пенсія без надбавок також зросте – з 1769 до 1854 грн на місяць.

Відповідно до календаря Пенсійного фонду, з 1 жовтня 2021 року пенсіонери, яким виповнилось від 75 до 80 років та які мають повний стаж, отримають доплату в сумі до 400 грн.

Останній етап підвищення відбудеться у грудні. Внаслідок зростання прожиткового мінімуму та заробітної плати підвищиться мінімальна пенсія за віком і доплата за понаднормовий стаж. Мінімальна виплата пенсіонерам, які досягли 65-річного віку, має скласти 2600 грн.

В уряді кажуть, що наступні етапи підвищення мають торкнутися ліквідаторів на ЧАЕС. Відповідний закон вже знаходиться у Верховній Раді і рекомендований до ухвалення в цілому. Йдеться про пільгові умови нарахування пенсій для цивільних ліквідаторів. Якщо закон ухвалять, то з 1 січня 2022 року виплати зростуть для понад 30 тис. осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії. У середньому пенсії обіцяють підвищити на 40%.

Також на розгляд депутатів чекає закон про щорічну індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів. За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, його ухвалення дозволить перераховувати виплати усім одразу.

«На жаль, у 2017 році було змінено пенсійне законодавство таким чином, що дата щорічної індексації пенсій 1 березня була вилучена, а для окремих категорій пенсіонерів – науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування – індексація була зупинена. Тому міністерство розробило і подало на розгляд Верховної Ради проект закону 4668, яким відновлюється індексація для всіх категорій і встановлюється дата індексації 1 вересня», – пояснює Лазебна.

В уряді визнають, що чинні підвищення не здатні суттєво покращити життя пенсіонерів. Щоб українці отримували достойні виплати, потрібна системна пенсійна реформа. Найперше розглядається ідея відв’язати соціальну допомогу від прожиткового мінімуму. Якщо відповідний закон ухвалять, то, за розрахунками Мінсоцполітики, це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень. Також у владних кабінетах все частіше кажуть про запуск накопичувальної пенсійної системи, якою зможуть скористатися вже майбутні пенсіонери.