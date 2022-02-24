Рекрутинг для армії: що відомо про нову ідею Міноборони, яка замінить призов

РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент про рекрутинг та інші нововведення концепції Міністерства оборони.
Що анонсували до Міноборони
Громадяни призовного віку проходитимуть інтенсивну підготовку замість термінової служби в армії, а в лавах ЗСУ служитимуть професіонали за контрактом. Таке бачення військової кадрової політики оприлюднило Міноборони у Концепції розвитку до 2028 року.
Одним із пунктів затвердженого документа є запровадження системи рекрутингу до ЗСУ професіоналів із високою мотивацією. Людей будуть набирати з урахуванням навичок та досвіду.
Реалізація Концепції дозволить отримати сучасну та добре підготовлену армію в Україні протягом 5 років.
Як зазначили у Міноборони, метою нововведень є:
- задоволення потреб Сил оборони в особовому складі під час повномасштабної війни;
- інтеграція до євроатлантичного простору безпеки;
- взаємосумісність ЗСУ із збройними силами держав-членів НАТО.
Затверджена Концепція передбачає відмову від термінової служби та перехід на контрактну, але за умов мирного часу.
Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що стратегія розрахована до 2028 року, і є надія, що на той час війна закінчиться, пройде демобілізація і буде умовно мирний час. При цьому концепцію розраховано і на військові реалії.
Калмикова підкреслила, що під час дії військового стану заклик скасовувати не будуть. Інтенсивна військова підготовка, яку планують запровадити, допоки не буде заміною призову.
Щодо переходу на контрактну службу замість призову, заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР, Єгор Черньов наголосив на необхідності розрізняти мирний та воєнний час.
"Бо під час військового стану основна мета, щоб у нашої армії було достатньо людей. Контрактна основа – це більше, на мою думку, для мирного часу буде", – сказав він.
Що таке рекрутинг і як він працюватиме
Рекрутинг до Сил оборони – новий інструмент для залучення громадян на захист країни. У Міноборони не називають точних термінів його запровадження, але зазначають, що під час війни це буде паралельний призов механізму.
За словами Наталії Калмикової, зараз розглядаються інструменти рекрутингу – як українці ставатимуть на військовий облік та проходитимуть навчання, як враховуватимуть їхні професійні навички.
"Рекрутинг - це про те, що людей набиратимуть, відштовхуючись від їхньої освіти, щоб вони були максимально корисні в армії. Це дозволить нам мати сучасну армію", - розповів Єгор Черньов.
Очевидно, смарт-мобілізація буде однією з ланок цієї рекрутингової системи.
Нагадаємо, минулого тижня Мінцифри анонсувало інновацію, яка дозволить українцям, які самостійно вирішили мобілізуватися, обрати спеціалізацію в лавах Сил оборони, пройти тести, співбесіду до конкретного підрозділу та бойове навчання. На пілотному етапі проекту найближчими місяцями запрацює смарт-мобілізація операторів дронів.
Військова підготовка та збори – альтернатива терміновій службі
У Концепції Міноборони наголошено, що українці призовного віку проходитимуть інтенсивну військову підготовку, яка у мирний час замінить термінову службу.
За словами Єгора Черньова, це буде підготовка на базі навчальних закладів, але не номінальна військова кафедра, а реальна підготовка майбутнього кадрового резерву армії. Військова кафедра буде лише однією із складових військової підготовки.
Нардеп вважає, що без термінової служби все одно має бути постійне навчання та підвищення навичок військової служби.
Так, у школах замість одного уроку ДПЮ раз на тиждень мають проводитись курси тактичної медицини, а також обов'язковими мають стати регулярні військові збори. Наприклад, збори раз на два роки для всіх людей призовного віку або тих, хто закінчив військову кафедру.
Яка ситуація із закликом зараз
В умовах військового стану в Україні з 24 лютого 2022 року продовжується заклик щодо мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.
У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський скасував весняний та осінній призов на термінову службу, а в жовтні Верховна рада ухвалила закон про відміну призову терміновиків під час війни.
При цьому разом зі скасуванням призову було відстрочено демобілізацію. Але терміновики, які відслужили під час воєнного стану понад 6 місяців, можуть добровільно мобілізуватись.
Раніше в Україні знизили граничний вік призову на строкову військову службу з 27 до 25 років. Ухвалений парламентом законопроект передбачає, що у мирний час чоловіки, які досягли 25 років, будуть звільнені від термінової військової служби.
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