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Повітряні сили збили 28 "Шахедів" і 2 ракети, якими Росія атакувала Україну

Війна з московитами 25-гру, 2023, 10:089 prov 0
Росіяни атакували Україну 31 ударним безпілотником типу "Шахед" та двома ракетами, Повітряним силам вдалося збити 28 ворожих дронів і обидві ракети.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Сили оборони Півдня в Telegram 
Дослівно ПС: "У ніч на 25 грудня противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава (Крим) та двома авіаційними ракетами. В результаті протиповітряного бою… знищено 28 ударних БпЛА у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей".
Деталі: Зокрема, росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві ракети збили.
Також у Повітряних силах нагадали, що напередодні знищили два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.  
Сили оборони Півдня уточнили, що дронова атака тривала понад 6,5 годин.
Повідомляється, що 17 "Шахедів" знищили на Одещині, 3 на Херсонщині та по одному на Миколаївщині і Кіровоградщині.
Джерело.
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