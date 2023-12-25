Повітряні сили збили 28 "Шахедів" і 2 ракети, якими Росія атакувала Україну

Росіяни атакували Україну 31 ударним безпілотником типу "Шахед" та двома ракетами, Повітряним силам вдалося збити 28 ворожих дронів і обидві ракети.: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Сили оборони Півдня в Telegram"У ніч на 25 грудня противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава (Крим) та двома авіаційними ракетами. В результаті протиповітряного бою… знищено 28 ударних БпЛА у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей".: Зокрема, росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві ракети збили.Також у Повітряних силах нагадали, що напередодні знищили два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.Сили оборони Півдня уточнили, що дронова атака тривала понад 6,5 годин.Повідомляється, що 17 "Шахедів" знищили на Одещині, 3 на Херсонщині та по одному на Миколаївщині і Кіровоградщині.