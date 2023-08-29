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Знищено усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних БпЛА

Війна з московитами 30-сер, 2023, 09:099 prov 0
Знищено усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних БпЛА
Цієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БпЛА.
Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:
28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.
16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.
Генеральний штаб ЗСУ.

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