Знищено усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних БпЛА

Знищено усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних БпЛАЦієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БпЛА.Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.