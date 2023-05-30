ЗНИЩЕНО 10 РАКЕТ: 7 «Іскандер-М» та 3 «Іскандер-К».

Близько 02.45 год 1-го червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України – місто Київ. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато.Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» з північного напрямку – Брянська область рф.Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України усі 10 знищено: сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К».На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них – діти!Горітимете в пеклі, рашисти!