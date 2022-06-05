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Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України

Війна з московитами 16-травня, 2023, 09:119 prov 0
Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).
Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України. Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», “SuperCam”.
Усі – знищені!
Слава Україні!
Разом – до перемоги!


Генеральний штаб ЗСУ.
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