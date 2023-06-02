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Усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено

Війна з московитами 02-чер, 2023, 09:509 prov 45
Близько 23:00, у ніч на 2 червня, противник атакував Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро.
Близько 03:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено!
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
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