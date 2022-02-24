Оперативна інформація станом на 06.00 29 грудня 2023 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася шістсот сімдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БпЛА. Також, поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки щодо атаки уточнюються.Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Глушківка Харківської області; Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне, Новобахмутівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.На Мар’їнському напрямку наші воїни стримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив.Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 станції РЕБ, 2 зенітно-ракетних комплекси та 6 складів боєприпасів противника.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!