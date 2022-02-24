Бавовни буде більше: Буданов розповів про стратегію операцій ГУР в рф

"Ми не передбачаємо кардинальних змін найближчим часом. Все, що ми зробили, ми будемо робити й надалі. Сказати, що все добре, неправда. Сказати, що є катастрофа, теж неправда", — розповів Буданов.

Плани на 2024 рік

У неділю, 21 січня, керівник Генерального управління розвідки України Кирило Буданов розкрив стратегію своєї служби у боротьбі з росією в інтерв'ю для Financial Times. Буданов розповів про операції української розвідки в тилу ворога, які включають застосування ударних безпілотників, спрямованих на цілі в Санкт-Петербурзі та нафтобазу в Брянській області. Ці дії, за його словами, призначені для саботажу "військової машини путіна".Однак, тактика України викликає занепокоєння у західних партнерів, які побоюються можливої жорстокої або навіть ядерної відповіді з боку росії. Попри це, Буданов запевняє, що розвідка України продовжуватиме свої операції в глибокому тилу росії.Буданов також наголосив, що ситуація на фронті є складною, але не катастрофічною, і висловив впевненість у здатності України утримувати російських окупантів. Він відзначив, що міф про могутність росії є не більш ніж "мильною бульбашкою".Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що 2024 рік на фронті буде вкрай важким. Водночас він сподівається на більші успіхи ЗСУ, ніж попереднього року. Чітких прогнозів щодо завершення війни чи бодай конкретних здобутків і дат розвідник не озвучує.На питання журналіста FT щодоі чи може той бути живим, очільник ГУР сказав, що, але остаточних підстав вважати його мертвим немає. Цілком ймовірно, що власник ПВК "Вагнер" може десь "виплисти" у потрібний момент.Щодо "смерті путіна", про яку масово писали наприкінці осені, то навряд чи це може бути правдою. Алепостійно з'являються на екрані пропагандистських каналів рф - і в ГУР їх навчились добре розрізняти.