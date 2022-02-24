Бавовни буде більше: Буданов розповів про стратегію операцій ГУР в рф

"Ми не передбачаємо кардинальних змін найближчим часом. Все, що ми зробили, ми будемо робити й надалі. Сказати, що все добре, неправда. Сказати, що є катастрофа, теж неправда", — розповів Буданов.Однак, тактика України викликає занепокоєння у західних партнерів, які побоюються можливої жорстокої або навіть ядерної відповіді з боку росії. Попри це, Буданов запевняє, що розвідка України продовжуватиме свої операції в глибокому тилу росії.
Буданов також наголосив, що ситуація на фронті є складною, але не катастрофічною, і висловив впевненість у здатності України утримувати російських окупантів. Він відзначив, що міф про могутність росії є не більш ніж "мильною бульбашкою".
Плани на 2024 рікНачальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що 2024 рік на фронті буде вкрай важким. Водночас він сподівається на більші успіхи ЗСУ, ніж попереднього року. Чітких прогнозів щодо завершення війни чи бодай конкретних здобутків і дат розвідник не озвучує.
На питання журналіста FT щодо ліквідації Євгена Пригожина і чи може той бути живим, очільник ГУР сказав, що це неможливо перевірити, але остаточних підстав вважати його мертвим немає. Цілком ймовірно, що власник ПВК "Вагнер" може десь "виплисти" у потрібний момент.
Щодо "смерті путіна", про яку масово писали наприкінці осені, то навряд чи це може бути правдою. Але клони путіна постійно з'являються на екрані пропагандистських каналів рф - і в ГУР їх навчились добре розрізняти.
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