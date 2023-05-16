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Між Україною та рф має бути створена демілітаризована зона, - Буданов

Головна / Війна з московитами 17-травня, 2023, 08:379 prov 0
Питанням закінчення війни є створення 100 кілометрової демілітаризованої зони між росією та Україною.
Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю «Ісландія».
Головний розвідник зазначив, що метою України в питанні закінчення війни є створення демілітаризованої зони з рф.
«Питання закінчення війни – це створення демілітаризованої зони. Це мета наша» - зазначив Буданов.
Раніше ми писали, що Україна близька до завершення переговорів про обміну полоненими з рф у форматі «всіх на всіх».
Також нагадаємо, що у рф в середньому мобілізують по 20 тис. людей на місяць. При цьому з офіційно призваних близько 120 тисяч ще не перекинуті до України.

Джерело.
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