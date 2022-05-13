Україна розпочала спецоперацію з евакуації поранених з "Азовсталі" за допомогою Туреччини: Верещук розкрила деталі

Україна розпочала спецоперацію з евакуації поранених з "Азовсталі". Вона відбуватиметься в кілька етапів і почнеться з порятунку важкопоранених українських бійців.
Про це сказала віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомив Telegram-канал Мінреінтеграції. За її словами, Україна почала новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації.
Верещук уточнила, що посередником у цьому процесі погодилась виступити Туреччина.
"Починаємо з важкопоранених. Є Червоний Хрест, вони сьогодні зустрічаються із росіянами. Провели з ними, а також з ООН, перемовини і дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", готуємося до підписання", – пояснила Ірина Верещук.
За її словами, на "Азовсталі" наразі перебувають не лише бійці батальйону "Азов". Там також є і військовослужбовці ЗСУ, Нацполіції, прикордонники.
"Ми розуміємо, що хлопців треба рятувати!", – наголосила Ірина Верещук.
Боєць "Азова", що знаходиться на території "Азовсталі", закликав міжнародну спільноту врятувати поранених героїв. Він наголосив, що 300-ті перебувають у максимально важких умовах і за відсутності навіть елементарних медикаментів просто гниють живцем.