Українці єдині на сході і на заході. Чому і коли ми відзначаємо День Соборності

Чому День Соборності відзначають 22 січня

Зараз українці відзначають День Соборності як символ злуки та єдності. 22 січня 1918 року УНР виборола незалежність, а вже за рік у цей день – об?єдналися дві частини України.

Як українці утворювали "ланцюги Соборності"

Чому День Соборності скасовували і відновлювали

Щороку, 22 січня, українці відзначають День Соборності, присвячений об'єднанню України, яке відбулося у 1919 році.Вперше свято встановили у 1999 році, як пам?ять проУ 2011 році його скасували, пропонуючи українцям об?єднати два свята: День Свободи та День Соборності. Об?єднання цих свят не лише зміщувало акценти, а й зовсім підміняло сенси, кажуть історики.22 січня 2014 року свято Соборності повернулося до українців."УП.Життя" поспілкувалася з Іваном Стичинським, головним спеціалістом Українського інституту національної пам'яті, про те, що відбулося в День Соборності понад століття тому та про які події варто згадувати у цю дату.У ранок середи, 22 січня 1919 року, об?єдналися дві частини незалежної України: Українська народна республіка та Західноукраїнська народна республіка.Історик Іван Стичинський називає дату злуки УНР та ЗУНР чи не найголовнішою датою визвольної боротьби українців у тих роках.", – продовжує він.Коли у 1917 році розпалася Російська імперія, на українських територіях, що були в її складі, почалися самостійні рухи.Наддніпрянська Україна в уособленні Української Центральної Ради ухвалила третій універсал, яким відокремила себе як територіальна автономія. До неї входили 9 губерній: Київська, Волинська, Подільська, Чернігівська, Харківська, Полтавська, Катеринославська, Одеська та Таврійська.Згодом, 22 січня 1918 року, в УЦР проголосували за четвертий універсал, який виголошував Українську народну республіку незалежною.Тодішня Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР) утворилася лише за рік, після розпаду Австро-Угорської імперії, і охоплювала 5 областей: Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську.", – розповідає головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті.Втілити це вдалося лише у 1919 році, коли з?явилася така політична можливість, розповідає історик., – додає Іван Стичинський.Але, за словами історика, після першого в історії об?єднання українських земель для держави Україна настали важкі часи., – розповідає є Іван Стичинський.Історик пояснює, що розпад територій після 1919 року згодом дав привід більшовикам спекулювати, нібито саме вони об?єднали Україну після 1939 року., – продовжує експерт.Наприкінці існування радянського союзу українці почали влаштовувати так звані "ланцюги соборності". Люди бралися за руки вздовж доріг та влаштовували довжелезні шеренги, щоб продемонструвати таким чином єдність українського народу.21 січня 1990 року українці утворили ланцюг єдності від Києва до Львова. Це була одна з найбільш масових акцій у Центральній та Східній Європі, яка символізувала незгоду з політикою комуністичної партії., – розповідає Іван Стичинський.За словами експерта, у перші роки незалежності не було чіткого усвідомлення, що нинішня Україна є спадкоємицею УНР та ЗУНР. Дехто помилково вважав, що вона походить з УРСР.", – пояснює головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті.У 2011 році президент-втікач Віктор Янукович вирішив об?єднати День Свободи та День Соборності в одне свято, яке мали б відзначати 22-го січня.До цього День Свободи відзначали 21 листопада та започаткували ще за часів третього президента України Віктора Ющенка, як символ початку Помаранчевої революції., – ділиться думками Іван Стичинський.Згодом у 2014 році День Соборності повернувся до українців з тими сенсами, які у нього було закладено раніше.А День Свободи став Днем Свободи та Гідності, що символізує початок двох революцій – Помаранчевої та Гідності. Щороку свято відзначається 21 листопада.", – додає Стичинський.