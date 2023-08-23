День українського прапора 2023: значення кольорів

Український прапор - наша гордість і найвідоміший символ України. Під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовідданість і хоробрість українського народу, а наш синьо-жовтий прапор вивішують з балконів, носять на собі і прикріплюють до машини на знак підтримки українців.
У День прапора України 2023 розповідаємо історію державного символу та роз'яснюємо значення його кольорів.
Що символізує прапор УкраїниДержавний Прапор України затверджено Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це прапор з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.
Немає офіційної відповіді, чому прапор України синьо-жовтий. Найпопулярніше "народне" тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовта - золоте пшеничне поле під ним.
Є також версія, що кольори прапора здавна символізують головні стихії природи - вогонь і воду. А по релігійному трактуванню жовтий колір уособлює Бога і духовність, а синій - все земне.
Як створили прапор УкраїниПерша історична згадка про поєднання синього і жовтого кольору в українській символіці датується 1256 роком - роком заснування Львова. Герб цього міста прикрасив золотий лев на синьому тлі.
Таке ж поєднання кольорів можна побачити на прапорах, значках, гербах і нагородах часів козацтва, особливо починаючи з XVIII століття. Часто у запорожців були сині прапори, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків.
Листівка, випущена в м. Броди в 1902 р. / фото: istpravda.com.uaВважається, що сучасні кольори прапора як державного символу України з'явилися під час правління гетьмана Івана Мазепи, якому шведський король дозволив використовувати в символіці кольори прапора Швеції. Ось чому прапор України схожий на шведський. Під такими прапором Мазепа бився з Петром I у Полтавській битві.
Поєднання синього і жовтого кольорів остаточно оформилося як єдинонаціональне на початку XX століття. Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося 22 березня 1918 року за законом Центральної Ради.
Досі не відомо точно, в якому порядку розташовувалися кольори на прапорі УНР. Цілком можливо, що використовувалися як синьо-жовтий, так і жовто-синій варіанти.
23 серпня - це дата, коли в Україні відзначають День прапора в наші дні. Свято відзначають за день до Дня Незалежності.
Чому український прапор пропонують перевернутиПравильна назва державного прапора України - синьо-жовтий. Його кольори розташовані в такому порядку: вгорі - синій, внизу - жовтий.
Така послідовність кольорів подобається не всім. Деякі люди пропонують поміняти кольори на прапорі місцями, оскільки вірять, що жовто-синій колір прапора принесе розквіт Україні.
Якщо ж звернутися до історії, то можна помітити, що довго час порядок смуг на прапорі був невизначеним і використовувався в двох варіантах. Але з 1848 року поступово став переважати синьо-жовтий варіант, який і закріпили в XX столітті.
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