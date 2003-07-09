Пенсії-2024. Хто має право на додаткові три роки страхового стажу, як оформити і які потрібні документи

Чоловіки та жінки можуть отримати додаткові три роки до страхового стажу за догляд за дитиною.
Хто має право на додаткові роки страхового стажу за догляд за дитиною
Період догляду за малолітніми дітьми може бути зарахований до страхового стажу. Як вказано в частині 1 ст 40Закону Українивід09.07.2003№?1058-IVПро загальнообов’язкове пенсійне страхування,на це мають право непрацюючі мати чи батько, які доглядали за дитиною до 3-річного віку.
Оскільки, в Україні догляд за дитиною може брати і мати, і батько, то страховий стаж зараховується як для чоловіків, так і для жінок, якщо вони доглядали за дитиною та відмовилися від роботи.
Починаючиз 01.01.2004року, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу матеріпри умові, якщо особа доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та при умові отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Із 1 січня 2005 року — за даними персоніфікованого обліку.
Для зарахування періоду догляду за дитиною до страхового стажу необхідно подати документи на розгляд.
Як оформити догляд за дитиною до страхового стажу
Процедура збільшення пенсійного стажу за рахунок включення до нього періоду догляду за малолітньою дитиною ґрунтується на тому, щомати або батько не працювали у цей час на іншій роботі та мають такі документи:
• свідоцтво про народження дитини або її паспорт;
• документ про те, що до досягнення дитиною 3 років батько/мати не працювала(витяг із трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності);
• у разі смерті дитини необхідно надати свідоцтво про смерть.
Страховий стаж збільшується, якщо батько чи мати мали доглядати за дитиною, яка постраждала від чорнобильської катастрофи у віці до 12 років.
Збільшення стажу через догляд дитини, яка постраждала від чорнобильської катастрофи
Для того, щоб збільшити трудовий стаж часом по догляду за дитиною, яка постраждала від чорнобильської катастрофи,на відміну від звичайного догляду, необхідні інші документи, які треба подати в держоргани:
• свідоцтво про народження дитини або її паспорт(свідоцтво про смерть);
• посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС;
• документ, що підтверджує, що до досягнення дитиною 12 років один із батьків не працював;
• заяву про те, що ніхто з батьків не скористався чорнобильською пільгою за пунктом 13 статті 30 Закону України Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Коли догляд за дитиною не зараховується до страхового стажу
Період неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною від 3 до 6 років із 1 січня 2004 року не зараховується до страхового стажупри визначенні розміру пенсії, оскільки у цей період за особу, яка здійснює такий догляд, не сплачуються страхові внески, вона не підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
Період перебування у відпустці для догляду від 3 до 6 роківзараховується до:
• загального стажу роботи;
• безперервного стажу роботи;
• стажу роботи за спеціальністю.
Джерело.