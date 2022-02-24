Скільки українців виїхало за кордон від початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення росії за кордон виїхало близько 6,5 млн біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.«На жаль, ми все ще маємо дуже велику кількість людей, які змінили місце свого проживання через війну в Україні. Це майже 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб всередині України. І також — близько 6,5 млн біженців, які знаходяться за кордоном», — повідомила вона.За словами Хаслунд, близько 6 млн українців, які виїхали за кордон, залишилися у країнах ЄС. Решта півмільйона — вирушили до інших країн.Вона наголошує, що велика кількість громадян України вирішили покинути країну у перші дні після початку повномасштабної війни.Уже через тиждень після 24 лютого 2022-го кордон перетнули 1 млн осіб. Водночас з того часу і до сьогодні темп значно знизився.«Цифри зараз уже не такі великі. Проте ми все ще бачимо людей, які перетинають кордон в обидва напрямки: виїжджають з України та в'їжджають до неї», — повідомила речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні.Говорячи про перші дні початку великого вторгнення, Хаслунд зазначила, що тоді проявилася готовність всієї Європи приймати українців.Зокрема, Європейський Союз активував Директиву про тимчасовий захист, надаючи можливість українцям отримати цей статус — швидкий та ефективний захист для людей, які вимушено покинули Україну через війну.«Підтримка була звідусіль: від суспільства, від урядів, від приватного сектору, від звичайних людей, які відкривали свої домівки для українців, які допомагали. Ця масштабна реакція була дуже-дуже позитивною», — додала речниця УВКБ ООН.Нагадаємо, Естонія, Данія, Норвегія, Литва та Латвія лідирують за загальними зобов’язаннями з допомоги Україні, якщо вимірювати допомогу у співвідношенні до ВВП цих країн.