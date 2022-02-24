Опубліковано текст законопроєкту про мобілізацію із правками: основні положення

Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю.

Демобілізація у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

(якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу). Визнані обмежено придатними зобов'язані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців.

протягом 12 місяців. Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

забезпеченим предметом іпотеки. Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.

для визначення придатності до служби. Під час проведення мобілізації чоловіки зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред?являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон.

У прикордонній смузі і на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати пред?явити прикордонник.

Обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

військовозобов’язаного чи резервіста. Військові у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотеку.

Військовозобов’язані віком від 18 до 60 років зможуть отримати документи в закордонних дипломатичних установах України тільки за наявності в них військово-облікових документів.

Паспорт і закордонний паспорт військовозобов’язані також з можуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.

Усім військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду у розмірі 10 тис. грн.

Для ухилянтів від мобілізації передбачається покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами – за рішенням суду.

на керування транспортними засобами – за рішенням суду. Замість строкової планується запровадити базову військову службу . Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.

. Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку. Обов'язкової мобілізації жінок не планується. Вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну освіти. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку.

Вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну освіти. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку. 70 тис. грн щомісячних виплат — тим, хто бере участь у бойових діях “на нулі”.

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Керівник Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував текст пропонуючого законопроєкту із правками.Парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони України завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Документ вже підготували до другого читання.Сьогодні, 10 квітня, документ внесуть до парламенту.Основні положення документу, підготовленого до другого читання, є наступними:Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім тих абзаців, що стосуються внесення змін до частин четвертої і п’ятої статті 6 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” – вони набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.