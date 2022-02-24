Опубліковано текст законопроєкту про мобілізацію із правками: основні положення

Парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони України завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Документ вже підготували до другого читання.
Сьогодні, 10 квітня, документ внесуть до парламенту.
Основні положення документу, підготовленого до другого читання, є наступними:
- Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю.
- Демобілізація у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).
- Визнані обмежено придатними зобов'язані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців.
- Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
- Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.
- Під час проведення мобілізації чоловіки зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред?являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон.
- У прикордонній смузі і на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати пред?явити прикордонник.
- Обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК.
- Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.
- Військові у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотеку.
- Військовозобов’язані віком від 18 до 60 років зможуть отримати документи в закордонних дипломатичних установах України тільки за наявності в них військово-облікових документів.
- Паспорт і закордонний паспорт військовозобов’язані також зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.
- Усім військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду у розмірі 10 тис. грн.
- Для ухилянтів від мобілізації передбачається покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами – за рішенням суду.
- Замість строкової планується запровадити базову військову службу. Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.
- Обов'язкової мобілізації жінок не планується. Вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну освіти. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку.
- 70 тис. грн щомісячних виплат — тим, хто бере участь у бойових діях “на нулі”.
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