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Опубліковано текст законопроєкту про мобілізацію із правками: основні положення

Війна з московитами / Актуально 10-кві, 2024, 08:599 prov 1
Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Керівник Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував текст пропонуючого законопроєкту із правками.
Парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони України завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Документ вже підготували до другого читання.
Сьогодні, 10 квітня, документ внесуть до парламенту. 
Основні положення документу, підготовленого до другого читання, є наступними:
  • Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю.  
  • Демобілізація у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).  
  • Визнані обмежено придатними зобов'язані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців.
  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
  • Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.
  • Під час проведення мобілізації чоловіки зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред?являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон.
  • У прикордонній смузі і на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати пред?явити прикордонник. 
  • Обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК.
  • Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. 
  • Військові у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотеку.
  • Військовозобов’язані віком від 18 до 60 років зможуть отримати документи в закордонних дипломатичних установах України тільки за наявності в них військово-облікових документів. 
  • Паспорт і закордонний паспорт військовозобов’язані також зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.
  • Усім військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду у розмірі 10 тис. грн.
  • Для ухилянтів від мобілізації передбачається покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами – за рішенням суду.
  • Замість строкової планується запровадити базову військову службу. Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку. 
  • Обов'язкової мобілізації жінок не планується. Вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну освіти. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку.
  • 70 тис. грн щомісячних виплат — тим, хто бере участь у бойових діях “на нулі”. 
Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім тих абзаців, що стосуються внесення змін до частин четвертої і п’ятої статті 6 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” – вони набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
Джерело.
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