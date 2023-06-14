ЗБИТО 7 РАКЕТ ТА 17 УДАРНИХ БПЛА

У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed».Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (рф);- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю (рф);- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської область (рф);- 17 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків - Єйськ (рф).В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;- 17 ударних БпЛА типу «Shahed».