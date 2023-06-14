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ЗБИТО 7 РАКЕТ ТА 17 УДАРНИХ БПЛА

Війна з московитами 14-чер, 2024, 08:039 prov 0
У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed».
Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (рф);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю (рф);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської область (рф);
- 17 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків - Єйськ (рф).
В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 17 ударних БпЛА типу «Shahed».
Генеральний штаб ЗСУ.
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