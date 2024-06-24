Офіційно. ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії: що туди увійшло

Його центральним елементом стали санкції проти російського зрідженого газу. Євросоюз не забороняє його імпорт, але європейські термінали більше не будуть використовуватися для реекспорту LNG у треті країни. Це стосується як рейдової перевалки "борт-борт", так і перевалки з судна на берег.
Крім того, Євросоюз заборонив постачання товарів, технологій та послуг для російських LNG-заводів, таких як Арктик LNG-2 та Мурманськ LNG.
Євросоюз також почав боротися з російським тіньовим флотом: у санкційному списку 27 танкерів.
Що іще увійшло у 14-й пакет санкцій Євросоюзу:
? додаткові інструменти для боротьби з обходом попередніх санкцій;
? заборона на використання російського аналога SWIFT – Системи передання фінансових повідомлень (СПФС), який Центробанк Росії створив для обходу попередніх санкцій;
? заборона на трансакції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптовалютних активів, що фінансують оборону Росії;
? політичним партіям та медіакомпаніям у Європі буде заборонено отримувати гроші з Росії;
? заборона на чартери в Європу та над Європою, якщо ними користуються громадяни Росії;
? посилені експортні обмеження проти шести десятків компанії та організацій, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Деякі з них розташовані в третіх країнах: Китай, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати;
? розширення експортного ембарго на певні верстати та всюдиходи;
? розширення експортного ембарго на окремі товари для промисловості: марганцева руда та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийна техніка, монітори, електричне обладнання; посилення обмежень на імпорт гелію з Росії;
? заборона на експорт українських культурних цінностей, щодо яких є підозри, що їх незаконно вивезли з країни;
? інструменти захисту компаній, активи яких потрапили під експропріацію в Росії.
До 14-го пакета потрапили 116 фізичних і юридичних осіб.
"Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та не дозволили Путіну здійснити свої плани знищити Україну, хоча він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включно зі спробами обійти заходи ЄС", – заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
- Попередній, 13-й пакет санкцій Євросоюзу, був затверджений 23 лютого і був набагато скромнішим. Його прив'язали до другої річниці повномасштабного російського вторгнення.