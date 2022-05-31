Повідомили подробиці шостого пакету санкцій ЄС проти Росії

Президентка Єврокомісіїоголосила подробиці шостого пакету санкцій із частковим ембарго на російську нафту.У новому пакеті санкцій Євросоюзу найбільший банк Росії Сбербанк відключать від SWIFT, заявила вона на пресконференції після саміту ЄС."Я хочу відзначити, що інші елементи у пакеті також важливі. Ми запроваджуємо заборону на страхування і перестрахування російських кораблів європейськими компаніями. Заборону на надання російським компаніям різного роду бізнес-послуг. Ще дуже важливою є зупинка трансляції у ЄС ще трьох російських державних ЗМІ, які широко поширюють дезінформацію, свідками якої ми були в останні тижні і місяці", - додала президентка Єврокомісії.Водночас у шостому пакеті санкцій є заборона на імпорт нафти морем, через порти. Це становить 2/3 тієї нафти і нафтопродуктів, що Росія продає до країн ЄС. На жаль, заборона тимчасово не торкнеться імпорту по нафтопроводу.Завдяки новому пакету санкцій Євросоюз планує до кінця поточного року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії. Через нафтове ембарго Євросоюзу Росія може втратити близько $22 млрд нафтових доходів на рік, пише Bloomberg. Від заборони на експорт нафти в Європу по морю РФ втратить близько $10 млрд на рік. Припинення поставок по трубопроводу через Північну гілку нафтопроводу "Дружба" в Польщу і Німеччину скоротить доходи ще на $12 млрд.Також ЄС виділить Україні €9 млрд фінансової допомоги спільно з партнерами з G7.Крім того, Євросоюз розширить санкційний перелік осіб на тих, хто відповідальний за воєнні злочини в Україні.Посли країн Європейського союзу не дійшли згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії, ні 29, ні 30 травня. Його не могли погодити не лише через нафтове ембарго. Угорщина вимагала додаткових винятків. 30 травня очікували, що країни Європейського Союзу ще раз спробують виробити компроміс на ембарго щодо російської нафти.Врешті, Європейський союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження часткового нафтового ембарго проти Росії.Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю – це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов'язалися зупинити і ці поставки – таким чином нафтофе ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.