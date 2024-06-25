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ЗБИТО 28 ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ: 5 РАКЕТ ТА 23 УДАРНІ БПЛА

Війна з московитами 27-чер, 2024, 08:039 prov 0
У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed».
Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області (рф);
- 4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області (рф);
- 23 ударні БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ (рф).
В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:- 4 крилаті ракети «Калібр»;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударні БпЛА типу «Shahed».
Генеральний штаб ЗСУ.
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