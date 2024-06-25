ЗБИТО 28 ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ: 5 РАКЕТ ТА 23 УДАРНІ БПЛА

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed».Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області (рф);- 4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області (рф);- 23 ударні БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ (рф).В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:- 4 крилаті ракети «Калібр»;- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;- 23 ударні БпЛА типу «Shahed».