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Які є нові правила мобілізації для тих осіб, які доглядають за хворими родичами

Війна з московитами / Актуально 30-сер, 2024, 09:359 prov 0
В Україні триває воєнний стан. Відтак з його продовженням до 9 листопада 2024 року питання мобілізації залишається актуальним.
Важливо розуміти, які ж є нові правила мобілізації для осіб, які доглядають за хворими родичами.

Нові правила мобілізації для тих, хто доглядає за хворими родичами.

Міністерство соціальної політики України впровадило нову постанову, відповідно до якої особи, які доглядають за хворими родичами або особами з інвалідністю, не повинні більше надавати документи, які підтверджують відсутність інших працездатних членів сім'ї.
Так, тепер такі дані перевірятимуть за допомогою державних реєстрів.
Крім цього, скасували необхідність підтвердження факту догляду для військовозобов'язаних, які мають батьків з інвалідністю I або II груп. Тепер для того, щоб отримати акт про постійний догляд, достатньо подати заяву до органів місцевого самоврядування. Протягом 10 календарних днів рішення буде ухвалене.
Джерело.
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