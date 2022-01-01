Які є нові правила мобілізації для тих осіб, які доглядають за хворими родичами

Нові правила мобілізації для тих, хто доглядає за хворими родичами.

Важливо розуміти, які ж є нові правила мобілізації для осіб, які доглядають за хворими родичами.Міністерство соціальної політики України впровадило нову постанову, відповідно до якої особи, які доглядають за хворими родичами або особами з інвалідністю, не повинні більше надавати документи, які підтверджують відсутність інших працездатних членів сім'ї.Так, тепер такі дані перевірятимуть за допомогою державних реєстрів.Крім цього, скасували необхідність підтвердження факту догляду для військовозобов'язаних, які мають батьків з інвалідністю I або II груп. Тепер для того, щоб отримати акт про постійний догляд, достатньо подати заяву до органів місцевого самоврядування. Протягом 10 календарних днів рішення буде ухвалене.