Сім категорій. Хто з чоловіків може виїжджати з України з 1 червня - чи змінилися умови

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон - категорії

чоловіки до 18 років та після 60 років;

чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;

чоловіки та жінки держслужбовці;

Виїзд чоловіків за кордон - які умови і що змінилося з 1 червня

За сімейним станом

за наявності трьох і більше неповнолітніх дітей;

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

одинокий батько, який самостійно виховує дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ? один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають і чоловік забезпечує та турбується про цього члена сім'ї, що підтверджується документами;

якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, факт догляду.

За професією

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ? у відрядження чи на навчання;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

За станом здоров’я

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це;

Держслужбовці та держслужбовиці

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетинанні кордону;

через окружний адміністративний суд шляхом подання позову про визнання дій прикордонної служби протиправними щодо відмови в перетинанні кордону.

В Україні з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, в такий період чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Проте, законодавством передбачено винятки для деяких категорій. Розповідаємо, хто з чоловіків може виїхати за кордон влітку 2023 року.Під час воєнного стан та загальної мобілізації в Україні всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть виїжджати з країни. Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжено до 18 серпня 2023 року, тому обмеження будуть діяти влітку.Правила перетинання державного кордону громадянами України передбачають винятки для деяких чоловіків. В Україні деякі з тих, хто не може бути мобілізований можуть виїжджати з країни під час воєнного стану.Законом передбачено, що військовозобов'язаними є чоловіки від 18 до 60 років. Таким чином, усі чоловіки до 18 та після 60 років мають право покидати Україну. Крім того, в Україні заборонено мобілізувати примусово осіб з інвалідністю. Такі чоловіки можуть виїжджати за кордон, якщо можуть довести свій стан здоров’я. Загалом, якщо є відповідні документи, сім категорій чоловіків мають право на виїзд за кордон:Через зловживання дозволом на виїзд за кордон, в 2023 році були уточнені правила виїзду за кордон для деяких категорій чоловіків. Зокрема, держслужбовці можуть виїжджати за кордон у відрядження, яке підтверджується згідно із законом, і на терміни вказані в документах.Крім того, змінили умови для виїзду за кордон діячам культури ? для отримання дозволу необхідно давати докладну інформацію та контакти про місце проведення концерту на підтримку України та звітувати про результати по закінченні.Остаточне рішення про дозвіл на виїзд за кордон приймають у підрозділі прикордонників, який перевіряє документи у особи.Право на виїзд з України чоловіки мають на основі таких підстав:Чоловіки мають пред’явити на кордоні усі необхідні документи, які підтверджують дозвіл для виїзду з України а також підстави для цього.Проте, остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин і фактів. Тому можливо, що чоловікам будуть відмовляти у проїзді, навіть, якщо всі документи у порядку.Однак, таке рішення прикордонного загону можна оскаржити. така процедура займе час, проте, якщо всі документи в порядку, можна довести своє право перетинати кордон. Юристи в Україні рекомендують робити це в кілька способів або кроків:Для справи може бути кращим, коли людина в першу чергу звертається зі скаргою до Держприкордонслужби ? не виключено, що питання буде вирішене на цьому етапі. Коли ж людина отримала другу письмові відмову, тоді можна звернутися до суду із наявними документами, які підтверджують право на виїзд на підставах, закріплених законодавчо та двома відмовами Держприкордонслужби.