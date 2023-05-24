Сім категорій. Хто з чоловіків може виїжджати з України з 1 червня - чи змінилися умови

Під час воєнного стан та загальної мобілізації в Україні всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть виїжджати з країни. Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжено до 18 серпня 2023 року, тому обмеження будуть діяти влітку.
Правила перетинання державного кордону громадянами України передбачають винятки для деяких чоловіків. В Україні деякі з тих, хто не може бути мобілізований можуть виїжджати з країни під час воєнного стану.
Хто з чоловіків може виїжджати за кордон - категоріїЗаконом передбачено, що військовозобов'язаними є чоловіки від 18 до 60 років. Таким чином, усі чоловіки до 18 та після 60 років мають право покидати Україну. Крім того, в Україні заборонено мобілізувати примусово осіб з інвалідністю. Такі чоловіки можуть виїжджати за кордон, якщо можуть довести свій стан здоров’я. Загалом, якщо є відповідні документи, сім категорій чоловіків мають право на виїзд за кордон:
- чоловіки до 18 років та після 60 років;
- чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
- виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;
- чоловіки та жінки держслужбовці;
Виїзд чоловіків за кордон - які умови і що змінилося з 1 червняЧерез зловживання дозволом на виїзд за кордон, в 2023 році були уточнені правила виїзду за кордон для деяких категорій чоловіків. Зокрема, держслужбовці можуть виїжджати за кордон у відрядження, яке підтверджується згідно із законом, і на терміни вказані в документах.
Крім того, змінили умови для виїзду за кордон діячам культури ? для отримання дозволу необхідно давати докладну інформацію та контакти про місце проведення концерту на підтримку України та звітувати про результати по закінченні.
Остаточне рішення про дозвіл на виїзд за кордон приймають у підрозділі прикордонників, який перевіряє документи у особи.
Право на виїзд з України чоловіки мають на основі таких підстав:
За сімейним станомБатько, опікун або усиновлювач:
- за наявності трьох і більше неповнолітніх дітей;
- за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;
- одинокий батько, який самостійно виховує дитину до 18 років;
- опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;
- опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ? один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;
- за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;
- особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.
- якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають і чоловік забезпечує та турбується про цього члена сім'ї, що підтверджується документами;
- якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, факт догляду.
За професією
- працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;
- спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;
- члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;
- діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;
- працівники залізничного транспорту;
- авіаційний персонал ? у відрядження чи на навчання;
- водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;
- водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;
За станом здоров’я
- особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;
- особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;
- особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;
- особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це;
Держслужбовці та держслужбовиціЗа наявності відповідних документів, у відрядження:
- члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;
- керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;
- Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;
- Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;
- державні секретарі міністерств;
- Керівник Офісу Президента України та його заступники;
- керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;
- Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;
- Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
- Голова та члени Рахункової палати;
- Голова та члени Центральної виборчої комісії;
- голови та члени інших державних колегіальних органів;
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;
- народні депутати України;
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;
- Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;
- Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;
- голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;
- судді Конституційного Суду України;
- судді;
- прокурори;
- керівники інших державних органів та їх заступники;
- депутати місцевих рад;
- керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;
- керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.
Проте, остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин і фактів. Тому можливо, що чоловікам будуть відмовляти у проїзді, навіть, якщо всі документи у порядку.
Однак, таке рішення прикордонного загону можна оскаржити. така процедура займе час, проте, якщо всі документи в порядку, можна довести своє право перетинати кордон. Юристи в Україні рекомендують робити це в кілька способів або кроків:
- подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетинанні кордону;
- через окружний адміністративний суд шляхом подання позову про визнання дій прикордонної служби протиправними щодо відмови в перетинанні кордону.
Джерело.