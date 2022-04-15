В Україні банкам знову дозволили продавати населенню долари

Актуально 15-апр, 2022, 10:039 prov 0

В Україні фінустановам знову дозволили продавати населенню готівкові американські долари та іншу іноземну валюту. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Нацбанк України заборонив банкам продавати валюту 24 лютого, одразу після початку повномасштабного вторгнення російських військ на українську землю. Тоді ж фінансовий регулятор заморозив курс гривні.

Станом на середину квітня 2022 року ситуація на фінансовому ринку стабілізувалася. Тому НБУ знову дозволив банкам продавати готівкову валюту українцям. Очікується, що це допоможе знизити вплив чорного ринку та, відповідно, знизить ризики для громадян.

Курс продажу фінустановами готівкової валюти не може бути більшим, ніж на 10% від встановленого курсу Нацбанком.

Слід зазначити, що в Україні продовжує діяти заборона на продаж банками фізособам безготівкової іноземної валюти. Щоправда, є деякі винятки із цього правила.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що є передумови для зняття обмежень на валютному ринку. Обмеження почали знімати з кінця березня.