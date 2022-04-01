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З Рівненщини більше чверті чоловіків-переселенців мобілізовані

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 10-май, 2022, 08:219 prov 0
Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль розповів про військовий облік чоловіків-переселенців.
Так, за його словами, на сьогодні на Рівненщині офіційно проживають 53 201 зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. З них 11 171 – чоловіки віком 18-60 років.
«Більше половини вже прибули в центри комплектування для постановки на військовий облік. А 27% від поставлених на облік чоловіків-ВПО - вже мобілізовані на передову. Закликаю не зволікати тих переміщених осіб, хто ще не відвідав найближчий воєнкомат для постановки на облік. Правила воєнного часу – обов’язкові для усіх», - звернувся Віталій Коваль.
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