На Млинівщині для внутрішньо переміщених осіб облаштують 365 спальних місць

На Млинівщині для внутрішньо переміщених осіб облаштували один із навчальних закладів.
Про це на своїй стрінці у Фейсбук повідомляє начальник Рівненської обласної військової адміністрації В.Коваль.
Міжнародну грантову підтримку для такої локації отримала бізнес-школа Smart People.
За тиждень тут планують поставити 365 спальних місць для тимчасового перебування людей та забезпечити 500 комплектів постільної білизни, подушок, ковдр, рушників, покривал.
Нагадаємо, за час війни, Рівненщина уже прийняла понад 43 тисячі внутрішньо переміщених осіб. З них 37 749 залишилися на постійне проживання на час війни.