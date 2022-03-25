Рівне:

У Рівному пропонують понад 200 вакансій для внутрішньо переміщених осіб

Рівненська область / Новини регіону 25-мар, 2022, 14:399 prov 78

У Рівному триває робота із працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Волонтери, які співпрацюють з Департаментом економічного розвитку, поспілкувалися з більшістю внутрішньо переміщених осіб, які залишилися свої заявки на працевлаштування. Зокрема, визначили їх компетенції, сфери, в яких можна можуть реалізовувати себе. Робота у цьому напрямку продовжується. Адже підприємства Рівного подали 200 вакансій, на які готові взяти колишніх жителів інших областей.

Також в управлінні звертаються до підприємців. Якщо Ваша компанія має вакансії та бажання запропонувати їх тимчасово переміщеним особам, просимо заповнити Гугл форму:
https://cutt.ly/oSpIInV

Окрім того, 11 компаній зареєструвалися у формі, яку розробило управління економіки, щоб перенести бізнес із зони бойових дій на території Рівного та Квасилова. До слова, дві компанії вже розпочали підготовчі роботи з перенесення.

Для отримання допомоги щодо евакуації підприємства просимо заповнити і відправити цю форму:
https://cutt.ly/7S97Ywc

Також на території громади зареєструвалося 12 охочих здати оренду чи продати площі для розміщення бізнесу, який готовий “переїхати” із зони бойових дій.

якщо ви маєте можливості та бажання для розміщення евакуйованих підприємств – заповніть будь ласка форму за посиланням:

https://cutt.ly/eS95SfJ  

rivnerada.gov.ua.
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