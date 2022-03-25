Американська компанія передала на Рівненщину препарати для діалізу

На Рівненщину надійшли медичні препарати для лікування ниркової недостатності. Про це повідомляє прес служба РОДА. Їх передала в область американська компанія.
«Діалізна клініка «DaVita» має широку мережу філій у світі та займається лікуванням пацієнтів з термінальною стадією ниркової недостатності. Ініціатор допомоги наш земляк, який працює в цій компанії», - розповідає перший заступник начальника Рівненської ОВА Сергій Подолін.
Він додає, що завдяки співпраці з нашими польськими друзями DaVita Poland (DaVita Polska) на чолі з директором із закупівель Кшиштофом Кашубом, потреба в обладнаннях та ліках для гемодіалізу була оперативно зібрана та відправлена до Рівного.
Вкрай необхідні комплектуючі для гемодіалізу відвантажили в одному з медзакладів обласного центру, де проводять діалізні процедури як для жителів області, так і для внутрішньо переміщених осіб.
Загалом, допомога благодійників включає:
діалізатори високопоточні – 4 600 шт.
картриджі бікарбонатні – 3 200 шт.
голки фістульні – 7 340 шт.
розчини діалізуючі 10л. – 1 200 шт.
Наразі в обласній лікарні послуги гемодіалізу надаються 131 пацієнту, 11 з них - внутрішньо переміщені особи, ще 8 осіб - транзитні.