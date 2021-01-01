Рівне:

На Рівненщині знайшли прихисток більше 37 тисяч осіб, з них 11 тисяч - діти

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 28-мар, 2022, 11:229 prov 38
З початку війни на Рівненщині знайшли прихисток більше 37 тисяч тимчасово переміщених осіб, з них 11 тисяч - діти.
Про це в ефірі «Єдині новини» повідомив Начальник  ГУ ДСНС у Рівненській області Юрій Корецький.
За цей період Рівненщина прийняла понад 3 тисячі тон гуманітарних вантажів, які були розподілені по регіонах.
По Рівненщині з початку війни було завдано 5 ракетних ударів. З їх наслідками працювали працівники служби. Сьогодні у розпорядженні півтисячної команди півтори сотні одиниць техніки.
Схожі новини
Рівненщині загрожує демографічна криза?
Новини регіону

Рівненщині загрожує демографічна криза?

На Рівненщині працевлаштовано 17 тисяч безробітних
Головна / Рівненська область

На Рівненщині працевлаштовано 17 тисяч безробітних

МВС вже видало цивільним громадянам десятки тисяч автоматів
Війна з московитами

МВС вже видало цивільним громадянам десятки тисяч автоматів

З початку року 23 тисячі безробітних працевлаштовано рівненщині
Головна / Рівненська область

З початку року 23 тисячі безробітних працевлаштовано рівненщині

25 614 внутрішніх переселенців вже прийняла Рівненщина
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

25 614 внутрішніх переселенців вже прийняла Рівненщина

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору