На Рівненщині знайшли прихисток більше 37 тисяч осіб, з них 11 тисяч - діти

З початку війни на Рівненщині знайшли прихисток більше 37 тисяч тимчасово переміщених осіб, з них 11 тисяч - діти.
Про це в ефірі «Єдині новини» повідомив Начальник ГУ ДСНС у Рівненській області Юрій Корецький.
За цей період Рівненщина прийняла понад 3 тисячі тон гуманітарних вантажів, які були розподілені по регіонах.
По Рівненщині з початку війни було завдано 5 ракетних ударів. З їх наслідками працювали працівники служби. Сьогодні у розпорядженні півтисячної команди півтори сотні одиниць техніки.