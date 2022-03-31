На Рівненщині госпіталізовано близько 22% внутрішньо-переміщених осіб

Ситуація в окремих регіонах України залишається досить напруженою через бойові дії, які ведуть рашисти на території нашої держави. Тисячі громадян змушені залишати свої домівки та шукати прихисток в інших областях України, зокрема й на Рівненщині, де більш безпечніше або ж вирушати за кордон.
За місяць війни на Рівненщині знайшли прихисток більше 37 тисяч тимчасово переміщених осіб, з них 11 тисяч - діти.
621 особа звернулась за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я Рівненської міської ради. Про це повідомляє medrivne.com.ua.
Серед цієї кількості - 201 дитина потребувала медичної допомоги.
Близько 22% внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) із тих, що потребували медичної допомоги, госпіталізовано до стаціонарних закладів. Шосту частину серед них становлять діти.
16 малюків народжено у Рівному жінками, що були змушені покинути рідні домівки.