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До 7 років ув’язнення загрожує рівнянину, який намагався вивезти до Польщі трьох військовозобов’язаних

Війна з московитами 25-янв, 2023, 08:349 prov 0
Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного рівнянина за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
Під час досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів того, що чоловік, знаючи про заборону на виїзд з країни військовозобов’язаних осіб, знайшов трьох знайомих, яких зобов’язався перевезти до ЄС. За легендою, вони їхали по автомобілі, а перевізник надавав їм детальні консультації з перетину кордону. Проте, на пункті пропуску їх затримали інспектори прикордонної служби, оскільки в чоловіків не було жодних дозвільних документів та законних підстав для виїзду.  
Досудове розслідування проводили слідчі Рівненського РУП ГУ НП в області.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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