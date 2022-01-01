Перед Рівненським міським судом постане колишній український митник, який пішов на співпрацю з окупантами

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Луганщини, якому інкримінують добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).Слідством встановлено, що колишній старший державний інспектор одного з митних постів ДМС Луганської митниці, в умовах повномасштабного вторгнення добровільно погодився співпрацювати з представниками окупаційної влади.Він пройшов «професійну» підготовку та у червні цього року обійняв посаду у незаконному правоохоронному органі - так званому «Державному митному комітеті ЛНР».Нині колишній український митних здійснює відповідне оформлення та пропуск товарів і транспортних засобів з рф на тимчасово окуповану територію Луганської області та у зворотному напрямку, а також складає протоколи про адміністративні правопорушення.Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБУ в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.