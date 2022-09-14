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Співпрацюючи з ворогом, очолив бюро СМЕ – у Рівному судитимуть колаборанта з Луганщини

Рівненська область / Новини регіону 14-сен, 2022, 08:439 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Рівненщини, якому інкримінують добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Слідством встановлено, що колишній лікар Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи, навесні цього року, вже в умовах повномасштабного вторгнення, вступив у злочинну змову з окупаційними військами російської федерації та контрольованими ними представниками терористичної організації «ЛНР».
В результаті домовленостей експерт пішов на співпрацю з ворогом та зайняв посаду у незаконних органах влади, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме – завідувача Старобільським відділенням судово-медичної експертизи Луганського республіканського бюро судово-медичної експертизи, так званої «ЛНР», яке діє на тимчасово окупованій території України (у місті Старобільськ Луганської області).
Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБУ в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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