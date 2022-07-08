Рівне:

Створення та просування сайтів

У Рівному за участь в терористичній організації судитимуть бойовика «ДНР»

Рівненська область / Новини регіону 08-июл, 2022, 06:119 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя Донецька, якому інкримінують участь у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Вірменії, який проживав у Донецьку, з метою  дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, у листопаді 2014 року вступив до Першої Слов’янської окремої мотострілецької бригади 1 Армійського Корпусу Міністерства оборони терористичної організації «ДНР».
Зокрема, обвинувачений надавав вказівки підлеглим щодо обліку, видачі, списання зброї та боєприпасів, а також вживав заходів із попередження прориву українськими військовослужбовцями позицій терористів, в тому числі шляхом укріплення їх кулеметниками і мінометниками, та відкриття вогню на ураження.
Спеціальне досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на cтрок до 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Схожі новини
За співпрацю з «ДНР» засуджено до 12 років ув’язнення та оголошено в розшук
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

За співпрацю з «ДНР» засуджено до 12 років ув’язнення та оголошено в розшук

Уродженця білорусі судитимуть за те, що заперечував збройну агресію РФ
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

Уродженця білорусі судитимуть за те, що заперечував збройну агресію РФ

У Рівному засудили терориста «ДНР»
Рівненська область / Новини регіону

У Рівному засудили терориста «ДНР»

Жителя Сарненщини засуджено до 9 років ув’язнення за участь у терористичній організації
Рівненська область / Кримінал

Жителя Сарненщини засуджено до 9 років ув’язнення за участь у терористичній організації

У Сарнах на Рівненщині судитимуть зрадника
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

У Сарнах на Рівненщині судитимуть зрадника

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору