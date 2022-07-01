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У Рівному засудили терориста «ДНР»

Рівненська область / Новини регіону 02-июл, 2022, 05:359 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури 53-річного донеччанина засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди, в кінці 2015 року вступив до незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР» - загону по проведенню спеціальних рятувальних робіт особливого ризику «Легіон» МНС ДНР та, виконуючи функції командира загону, чинив збройний опір та незаконну протидію виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями ЗСУ, задіяними у проведенні на той час ще АТО/ООС.
Вироком Рівненського міського суду, за результатами спеціального судового розгляду, чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Початок строку відбування покарання засудженому будуть обчислювати з дати його затримання та реального виконання покарання.
Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Рівненській області.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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