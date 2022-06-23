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12 років позбавлення волі з конфіскацією майна – на Житомирщині засудили бойовика «Спарти» «ДНР»

Новини регіону / Житомирська область 23-июн, 2022, 08:229 prov 0
За підтримання обвинувачення прокурорами Житомирської обласної прокуратури жителя Донецька визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що злочинною діяльністю тривалий час займався 37-річний донеччанин. Чоловік ще у 2015 році добровільно вступив до лав збройного формування терористичної організації «ДНР», де за кілька років «дослужився» до заступника командира розвідроти окремого розвідувального батальйону морської піхоти «Спарта».
Бойовик постійно чинив збройний опір і незаконну протидію правоохоронцям та військовослужбовцям, задіяним у проведенні АТО та Операції Об’єднаних сил. Засуджений особисто виїжджав на бойові позиції «Спарти», керував діями своїх підлеглих цього протизаконного збройного формування, перевіряв їх боєготовність та матеріальне забезпечення.
У зв’язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території України досудове розслідування та судовий розгляд відбувалися у формі спеціального кримінального провадження.
Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводило Управління СБ України в області. Прес служба Житомирської обласної прокуратури.
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