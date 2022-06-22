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На Львівщині засуджено чоловіка до реальної міри покарання за домашнє насильство над дружиною

Новини регіону / Львівська область 22-июн, 2022, 09:039 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення Жовківської окружної прокуратури, суд визнав винним 48-річного жителя Кам’янко-Бузької територіальної громади у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1). Йому призначено покарання у виді 3 місяців арешту. Прокурори у суді довели, що чоловік систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо своєї дружини.
Засуджений регулярно спричиняв безпричинні конфлікти, під час яких ображав жінку, погрожував їй фізичною розправою. Так, у ході одного з конфліктів, чоловік побив потерпілу, а також пошкодив її телефон. 
Відділ інформаційної політикиЛьвівської обласної прокуратури.
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