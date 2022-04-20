Засуджений увосьме – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень кам’янчанин проведе за ґратами 7 років

Новини регіону / Хмельницька область 20-апр, 2022, 09:169 prov 0

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 41-річного кам’янчанина у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та залишенні в небезпеці (ч. 1 ст. 121, ст. 128, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що у лютому минулого року неодноразово судимий чоловік зустрів біля залізничних колій 19-річного хлопця, напав на нього, завдавши декілька ударів по голові, та залишив непритомного лежати на землі.

Прийшовши до тями, потерпілий зміг дістатись до найближчого домоволодіння та попросити допомоги.

Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду кривдника засуджено до 7 років позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.