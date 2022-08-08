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Жителька Рівненщини постане перед судом за виправдовування злочинів агресора

Рівненська область / Новини регіону 08-авг, 2022, 10:519 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Кузнецовського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно проросійсько налаштованої жительки Вараша, якій інкримінують заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, сповідуючи наративи російської пропаганди, у категоричній формі спростовувала вбивства збройними силами російської федерації цивільних громадян у м. Буча Київської області під час його окупації, обстріли залізничного вокзалу міста Краматорськ на Донеччині, а також вчинені російськими військовими звірства, мародерства, знищення житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури, тим самим заперечуючи збройну агресію російської федерації проти України.
Досудове розслідування здійснювало УСБУ в Рівненській області.
Загалом, за час широкомасштабної агресії рф в Україні, до суду скеровано вже 5 обвинувальних актів стосовно жителів Рівненщини за фактами заперечення ними збройної агресії окупанта та ще 4 – за колабораційну діяльність.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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