Заперечував збройну агресію та підтримував дії рф - за колабораційну діяльність судитимуть дубенчанина

За процесуального керівництва Дубенської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя міста Дубно, якому інкримінують колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 КК України).В ході досудового розслідування встановлено, що 64-річний чоловік через особисту сторінку в російській соціальній мережі "Однокласники" публічно розміщував публікації, в яких заперечується збройна агресія російської федерації проти України та здійснюються заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора в Україні.Свою вину чоловік визнав повністю та не заперечував, що зазначену інформацію в соціальних мережах публікував саме він.Обвинувальний акт скеровано до Дубенського міськрайонного суду Рівненської області для подальшого розгляду по суті.Досудове розслідування здійснювалося у кримінальному провадженні здійснювалося сектором дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу Дубенського РВ Управління СБУ в області.відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.