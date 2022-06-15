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Судитимуть експоліцейського, який вчинив смертельну «п’яну» ДТП

Рівненська область / Новини регіону 15-июн, 2022, 07:059 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Дубенського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексзаступника начальника одного з відділів поліції ГУНП в Рівненській області. Чоловіка обвинувачують в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що ввечері 1 вересня минулого року, тоді ще правоохоронець, керуючи автомобілем Opel Combo, в порушення правил дорожнього руху, неподалік Дубна допустив зіткнення із вантажівкою Volvo, яка рухалась в попутному напрямку.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 28-річна пасажирка автомобіля. Згідно з висновком експертів водій легковика перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією  у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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