У Зарічному судитимуть водія, який у стані алкогольного сп’яніння збив насмерть пішохода

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 20 лютого цього року 27-річний водій автомобіля Audi А6, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, не маючи посвідчення водія на право керування транспортними засобами та будь-яких документів на авто, по вулиці Партизанській в смт Зарічне, Вараського району, наїхав на пішохода, який йшов краєм проїжджої частини у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, а кермувальник – втік. Пізніше правоохоронці знайшли чоловіка за місцем проживання.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Обвинувальний акт скеровано до Зарічненського районного суду. Обвинувачений наразі перебуває під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.