Рівне:

Створення та просування сайтів

У Зарічному судитимуть водія, який у стані алкогольного сп’яніння збив насмерть пішохода

Рівненська область / Новини регіону 18-май, 2022, 07:249 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя смт Зарічне, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть пішохода, а також завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 20 лютого цього року 27-річний водій автомобіля Audi А6, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, не маючи посвідчення водія на право керування транспортними засобами та будь-яких документів на авто, по вулиці Партизанській в смт Зарічне, Вараського району, наїхав на пішохода, який йшов краєм проїжджої частини у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, а кермувальник – втік. Пізніше правоохоронці знайшли чоловіка за місцем проживання.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Обвинувальний акт скеровано до Зарічненського районного суду. Обвинувачений наразі перебуває під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Схожі новини
Експоліцейському з Дубенщини повідомлено про підозру
Рівненська область / Новини регіону

Експоліцейському з Дубенщини повідомлено про підозру

Нетверезового водія, який перевозив газові балони та спричинив ДТП затримано, повідомлять про підозру та арештують майно
Рівненська область / Новини регіону

Нетверезового водія, який перевозив газові балони та спричинив ДТП затримано, повідомлять про підозру та арештують майно

Жителя Сарненського району засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення ДТП, внаслідок якої загинув водій мотоцикла
Головна / Рівненська область

Жителя Сарненського району засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення ДТП, внаслідок якої загинув водій мотоцикла

Прокуратура домоглась реального покарання п’яному водієві, який вчинив ДТП та втік з місця події
Головна / Рівненська область

Прокуратура домоглась реального покарання п’яному водієві, який вчинив ДТП та втік з місця події

Жителя Вараського району судитимуть за придбання та зберігання бурштину
Рівненська область / Новини регіону

Жителя Вараського району судитимуть за придбання та зберігання бурштину

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору