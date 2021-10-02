Прокуратура домоглась реального покарання п’яному водієві, який вчинив ДТП та втік з місця події

Рівненська область 06-окт, 2021, 08:479 prov 67

За принципової позиції Рівненської обласної прокуратури Волинським апеляційним судом скасовано вирок Сарненського районного суду відносно одного з жителів Старого Села Сарненського району за обвинуваченням його у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого та залишенні особи в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч.1 ст. 135 КК України).

Ще у червні 2015 року на той час 32-річний житель Старого Села, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat» без посвідчення водія, реєстраційного документу на транспортний засіб та поліса (сертифіката) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, рухаючись з перевищенням швидкості з боку с. Залав’я (колишнього Рокитнівського району) в напрямку с. Рокитне не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на попутний гужовий віз.

Водій автомобіля при цьому, усвідомлюючи скоєне, не надав керманичу підводи медичної допомоги, а навпаки, зник з місця події. Потерпілий, внаслідок отриманих травм, через місяць помер у нейрохірургічному відділенні Рівненської ЦМЛ.

В ході апеляційного перегляду цього вироку були встановлені істотні порушення вимог КПК України, що стали підставою до скасування вироку суду першої інстанції та ухвалення нового. Таким чином обвинуваченого визнано винним у ДТП і залишенні потерпілого без допомоги, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки та 6 місяців.

Вирок набрав законної сили з моменту його проголошення.