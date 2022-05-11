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Нетверезового водія, який перевозив газові балони та спричинив ДТП затримано, повідомлять про підозру та арештують майно

Рівненська область / Новини регіону 11-май, 2022, 07:019 prov 37
За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, водієм який перебував у стані алкогольного сп’яніння, що завдало тяжких тілесних ушкоджень для потерпілого (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
За даними слідства, зранку 10 травня на вулиці Шухевича у місті Рівне, водій автомобіля Renault Magnum з напівпричепом, у якому знаходились 240 балонів для перевезення газу, рухаючись зі сторони вул. А. Мельника у напрямку вул. Набережної, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння допустив зіткнення з автомобілем марки Mercedes-Benz Sprinter, який здійснював перевезення пасажирів. Від удару маршрутне таксі зіткнулося з автомобілями Dacia Logan та Ford Courier, у яких перебували водії без пасажирів.
З місця події каретами швидкої допомоги до центральної лікарні госпіталізовано 5 осіб, з яких 1 особа вже прооперована і перебуває у реанімаційному відділенні.
На даний час водія затримано у поряду ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення особі про підозру та накладення арешту на вилучене майно.
Перевіряється також законність дій підприємства, яке допустило перевезення небезпечного вантажу водієм у стані алкогольного сп’яніння.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Хід розслідування перебуває на контролі Рівненської окружної прокуратури.
За матеріалами Рівненської окружної прокуратури.

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