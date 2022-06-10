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ДТП зі смертельними наслідками – на Буковині судитимуть колишнього працівника митниці

Новини регіону / Чернівецька область 10-июн, 2022, 07:339 prov 0
Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно  колишнього держінспектора митниці, який, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, 16 серпня 2021 року у селі Припруття Чернівецького району, 29-річний митник, керуючи транспортним засобом «Opel Insignia» у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Audi A4». Від отриманих травм 21-річна пасажирка «Audi» загинула на місці події. Обвинувачений втік з місця злочину та переховувався від слідства.
Після обрання запобіжного заходу, з 30 грудня 2021 року, він перебуває під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі п’ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецькаї обласна прокуратура.
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