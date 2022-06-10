ДТП зі смертельними наслідками – на Буковині судитимуть колишнього працівника митниці

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього держінспектора митниці, який, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).За даними слідства, 16 серпня 2021 року у селі Припруття Чернівецького району, 29-річний митник, керуючи транспортним засобом «Opel Insignia» у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Audi A4». Від отриманих травм 21-річна пасажирка «Audi» загинула на місці події. Обвинувачений втік з місця злочину та переховувався від слідства.Після обрання запобіжного заходу, з 30 грудня 2021 року, він перебуває під вартою.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі п’ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.