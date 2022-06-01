Майстер лісу з Житомирщини постане перед судом за п’яне ДТП, в якій загинула 16-річна дівчина

Державне бюро розслідувань продовжує активно виконувати свою роботу та здійснювати об’єктивне досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих до повномасштабного вторгнення росії.
Працівники Теруправління ДБР Хмельницького завершили досудове розслідування відносно майстра лісу Городницького лісгоспу через смертельну ДТП на Житомирщині. Обвинувальний акт скеровано до суду.
30 січня 2022 року у Новоград-Волинському районі Житомирської області лісівник за кермом власного авто здійснив наїзд на пішохода. 16-річна дівчина рухалась по краю узбіччя в зустрічному напрямку. В результаті аварії потерпіла загинула у кареті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні.
За результатами медичного освідування встановлено, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Наявність алкоголю в крові становила 2,29 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
Таким чином, майстер лісу обвинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Житомирська обласна прокуратура.