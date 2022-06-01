Майстер лісу з Житомирщини постане перед судом за п’яне ДТП, в якій загинула 16-річна дівчина

Працівники Теруправління ДБР Хмельницького завершили досудове розслідування відносно майстра лісу Городницького лісгоспу через смертельну ДТП на Житомирщині. Обвинувальний акт скеровано до суду.30 січня 2022 року у Новоград-Волинському районі Житомирської області лісівник за кермом власного авто здійснив наїзд на пішохода. 16-річна дівчина рухалась по краю узбіччя в зустрічному напрямку. В результаті аварії потерпіла загинула у кареті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні.За результатами медичного освідування встановлено, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Наявність алкоголю в крові становила 2,29 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.Таким чином, майстер лісу обвинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Житомирська обласна прокуратура.