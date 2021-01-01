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Безкарно зрубали десятки дубів, грабів та кленів

Новини регіону / Чернівецька область 21-апр, 2022, 17:499 prov 0
Державне бюро розслідувань навіть в умовах воєнного стану систематично викриває та розслідує злочини проти шкоди довкіллю.
Зокрема, працівники Територіального управління ДБР Хмельницького завершили досудове розслідування відносно майстра лісу Чорнівського лісництва ДП «Чернівецький лісгосп» на Буковині.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Бездіяльність посадовця державі збитків у розмірі близько 160 тисяч грн.
Із червня до листопада 2020 року майстер безвідповідально поставився до своїх службових обов’язків. Він не здійснював належні перевірки та державний контроль за дотриманням лісового господарства на ввіреній йому території. За цей період невідомі особі безкарно зрубали десятки дерев, серед яких дуби, граби та клени.
Працівник лісгоспу обвинувачується в службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Чернівецька обласна прокуратура
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