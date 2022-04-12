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На Рівненщині вже зареєстрували 68 воєнних злочинів, допитали 178 осіб

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 13-апр, 2022, 06:279 prov 148
Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні воєнних злочинів, вчинених на території не лише Рівненщини, а й інших областей України. Зокрема і тих, де тривають активні бойові дії, і жителі яких евакуюються в нашу область.
Так, з початку широкомасштабного вторгнення російської армії, правоохоронці внесли відомості про вчинення 68 кримінальних правопорушень, 24 з них – лише за минулий тиждень. Серед потерпілих 5 дітей.
 Найчастіше реєструють злочини, які стосуються порушення законів та звичаїв війни, а також  умисні вбивства, незаконні заволодіння транспортними засобами та руйнування цивільних об’єктів.
Під час проведення досудового розслідування кримінальних проваджень про злочини цієї категорії вже допитано 178 осіб, з них 89 – лише за минулий тиждень. Крім того призначено 19 судових експертиз, 10 з яких – за минулий тиждень.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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