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На Рівненщині перед судом постануть учасники ОЗГ, які здійснювали незаконну порубку лісу

Рівненська область / Новини регіону 20-апр, 2022, 15:389 prov 0
Державне бюро розслідувань не зважаючи на воєнний час, продовжує системну роботу щодо недопущення злочинів проти довкілля. Одне із таких слідчі виявили на Рівненщині
До суду скеровано обвинувальний акт відносно екслісничого Мушнянського лісництва ДП «Остківське лісове господарство» та трьох цивільних осіб.
З початку 2021 року працівник лісгоспу організував злочинну схему із незаконної порубки та реалізації деревини, до якої залучив сторонніх осіб. Деревину вони продавали без жодного маркування та документації. Лише в одному задокументованому епізоді слідчі ДБР виявили порубку дерев на понад 180 тис. грн.
Наразі лісничий звільнений із вказаної посади.
Таким чином члени організованої злочинної групи підозрюються у незаконній порубці дерев у лісах, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчинене повторно, за попередньою змовою організованою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 246 КК України), а експрацівник лісництва – в організації злочину та ще й у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Рівненська обласна прокуратура.
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